حزب الله يعلن قصفنا قاعدة نيمرا غرب طبريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا

أعلن حزب الله اللبناني، صباح الأحد، قصف قاعدة نيمرا غرب طبريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك ردا على الاغتيال الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي في البقاع.

وكتب عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية ‏يوم الأحد 07-07-2024 قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا».

وأمس السبت، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ عملية اغتيال استهدفت مهندسا كبيرا في منظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن «القوات قضت على ميثم مصطفى العطار، الذي كان يعتبر عنصرًا خبيرًا مهمًا في قوة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله». وأضاف: «كان العطار، يشكل عنصرًا ذو خبرة مهمة في منظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله، كما لعب دورًا في تخطيط وتنفيذ هجمات متنوعة ضد إسرائيل».

في المقابل نعى حزب الله في بيان «ميثم مصطفى العطار، مواليد عام 1991، من بلدة شعث في البقاع (شرق)، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس»، دون مزيد من التفاصيل.