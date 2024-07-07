أبو عبيدة: كتائبنا الـ24 قاتلت الاحتلال من أقصى بيت حانون شمالا لأقصى رفح جنوبا

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن جرائم جيش الاحتلال في غزة تحدث على مرأى ومسمع من العالم وعلى شاشات البث المباشر.

وأضاف في كلمة مصورة، مساء الأحد، أن العالم يرى من خلال غزة أكذوبة المنظمات الدولية وعجز قوانين حقوق الإنسان المزعومة وعوار العدالة الدولية الانتقائية.

وشدد على أن المقاومين يقاتلون بكل صلابة ويبتدعون الوسائل والتكتيكات ويواجهون الاحتلال بروح قتالية عظيمة وإيمان منقطع النظير.

وأشار إلى أنَّ حجم الثبات المقاتلين في الميدان يعجز عن وصفه اللسان، موضحا أنه على مدار التسعة أشهر من الحرب قاتلت كل كتائب القسام الـ24 وكل أسلحة الدعم القتالي من أقصى بيت حانون شمالا إلى أقصى رفح جنوبا.

ولفت إلى أن كتائب القسام خاضت جولات متتالية ولا تزال تخوضها، وكان أداء المقاتلين يتطور ويتعاظم في كل مرة، ويثخن الجراح في الاحتلال أكثر، كما يستفيدون من تجاربهم في كل مرة.