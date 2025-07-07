وزير الخارجية السعودي: استهداف إسرائيل المدنيين في غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في جلسة خلال قمة "بريكس" بالبرازيل، الاثنين، إن الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية الصحية واستهداف المدنيين في قطاع غزة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن الهجمات الإسرائيلية في غزة تمثل كذلك "تحدياً مباشراً للنظام الدولي القائم على القوانين والأعراف"، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان أنه "لا يمكن التغاضي عن المعاناة الإنسانية في غزة، وأن على المجتمع الدولي العمل بشكل جاد لإنهاء هذه الأزمة، وتحقيق سلام دائم وشامل للجميع، يستند إلى حل الدولتين وفقا للقانون الدولي".

كما أشار الأمير فيصل إلى أن "الأزمات الجسيمة التي يشهدها العالم تذكر الجميع بالمسؤوليات المشتركة وضرورة تجنب التصعيد للحفاظ على الأمن ومنع اتساع رقعة النزاعات".