تراجع قيمة الأجور الحقيقية في اليابان بأعلى معدل منذ 2023

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أظهرت بيانات وزارة الصحة والعمل والضمان الاجتماعي اليابانية الصادرة اليوم الاثنين تراجع الأجور الحقيقية في اليابان خلال مايو الماضي بأعلى معدل منذ 20 شهرا.

وذكرت الوزارة أن الأجور الحقيقية بعد وضع معدل التضخم في الحساب تراجعت خلال مايو بنسبة 9ر2% سنويا، بعد تراجعها بنسبة 2% خلال أبريل. علاوة على ذلك ارتفع معدل التراجع إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2023.

في الوقت نفسه انخفض معدل النمو السنوي للدخل النقدي للعمالة على خلاف التوقعات إلى 1% خلال مايو مقابل 2% خلال أبريل كان المحللون يتوقعون ارتفاع الدخل النقدي بنسبة 4ر2% خلال مايو.

جاء انخفاض معدل نمو الدخل النقدي للعمال في اليابان خلال مايو، بسبب انخفاض المدفوعات الخاصة لهم بنسبة 7ر18%، في حين زادت المدفوعات المنتظمة للعمال بنسبة 1ر2% وأجور العمل الإضافي بنسبة 1% سنويا.