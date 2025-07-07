قتيلان في غارتين إسرائيليتين جنوب لبنان

قُتل شخصان، الاثنين، بغارتين إسرائيليتين شنتهما مسيرتان على سيارة في قضاء صور ودراجة نارية بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

يأتي ذلك في إطار الخروقات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع "حزب الله" في 27 نوفمبر 2024.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على دراجة في بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد".

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أفادت أن "استهداف مسيرة معادية لدراجة نارية في منطقة الجوار في بيت ليف أدى إلى إصابة شخص تم نقله إلى أحد المستشفيات في المنطقة".

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت الوكالة بأن مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة بمنطقة دير كيفا في قضاء صور جنوب لبنان.

ولاحقا، ذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن الغارة على دير كيفا أدت في حصيلة أولية إلى "سقوط شهيد".

ولم توضح الوزارة أو الوكالة اللبنانية مزيد من التفاصيل بشأن الحادثة، كما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الغارة.

وفي 8 أكتوبر 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 232 قتيلا و531 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لوقف إطلاق النار، لم ينفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا كاملا من لبنان، ويواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها في الحرب الأخيرة.