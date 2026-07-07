سوريا: 16 اتفاقية مع فرنسا والإرهاب لن يعرقل مسيرة الاستقرار

• مصدر بالخارجية السورية قال للأناضول إن زيارة ماكرون تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي بين البلدين

أعلنت وزارة الخارجية السورية، الثلاثاء، توقيع 16 اتفاقية استراتيجية مع فرنسا، مؤكدة أن "الإرهاب لن ينجح في عرقلة مسيرة الاستقرار".

وقال مصدر في الوزارة بتصريح للأناضول، إن "زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجمهورية العربية السورية شكّلت محطة تاريخية في مسار العلاقات بين البلدين".

وأشار إلى أن الزيارة "اتسمت بأجواء إيجابية، وأسفرت عن نتائج نوعية على مختلف المستويات".

والاثنين، وصل ماكرون إلى سوريا في أول زيارة لرئيس فرنسي إلى دمشق منذ 18 عاما، إذ تعود الأخيرة إلى سبتمبر 2008 عندما زار الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي دمشق.

وبشأن التفجيرين اللذين وقعا في العاصمة دمشق الثلاثاء، تزامنًا مع الزيارة، قال المصدر: "رغم محاولات التشويش، تعاملت مؤسسات الدولة مع الحادثين بكفاءة، ولم تنجح هذه الأعمال في التأثير على برنامج الزيارة أو أهدافها".

وأكد أن "يد العدالة ستطال الأيادي الإرهابية الآثمة التي لا تريد لسوريا والعالم الاستقرار"، مشددًا على أن "الإرهاب لن ينجح في عرقلة مسيرة الاستقرار والانفتاح، ولن يمنع سوريا من المضي قدمًا في إعادة الإعمار وتعزيز شراكاتها الدولية".

ولفت المصدر إلى أن زيارة ماكرون شملت توقيع أكثر من 16 اتفاقية في قطاعات حيوية متعددة، بما يعكس مستوى الثقة المتبادلة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي بين سوريا وفرنسا.

وأضاف: "النتائج التي تحققت خلال هذه الزيارة تؤكد أن سوريا تتجه بثبات نحو مرحلة جديدة من الشراكات الدولية القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ومحاولات زعزعة الاستقرار لن تغيّر هذا المسار".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية إصابة 18 شخصًا، بينهم 4 من عناصر الشرطة، إثر انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع بالقرب من مبنى وزارة السياحة في دمشق.

وذكرت مصادر محلية أن أحد الانفجارين وقع في منطقة قريبة من الفندق الذي قضى فيه الرئيس الفرنسي ليلته بعد وصوله دمشق مساء الاثنين، علمًا أن ماكرون كان قد غادر الفندق قبل وقوع الانفجارين، وتم استقباله لاحقًا في "قصر الشعب" من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة شهدت في 2 يوليو الجاري تفجيرًا استهدف مقهى بجوار "قصر العدل" على الطريق المؤدي إلى سوق الحميدية، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين.