7 قتلى جراء انفجار أمام مركز للوحدات الكردية بمحافظة الحسكة السورية

قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، بينهم أطفال، جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة القحطانية في ريف الحسكة الشمالي الشرقي اليوم الأربعاء.

وأضافت مصادر في محافظة الحسكة إن "سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال وعنصران من الشرطة الكردية الأسايش، قتلوا، وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة أمام مركز الشبيبة الثورية التابعة الوحدات الكردية في المدينة".

قالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، :"ربما يكون انفجار السيارة قد استهدف رتل سيارات تابعة للوحدات الكردية، التي فرضت طوقا حول موقع الانفجار".

وتخضع مدينة القحطانية، على مسافة 90 كيلومترا شرق مدينة القامشلي، لسيطرة الوحدات الكردية، وسبق أن شهدت عدة انفجارات استهدفت مقارا وشخصيات كردية.

يأتي الانفجار غداة تقرير لوكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) كشفت فيه أن "التحالف الدولي"، بقيادة الولايات المتحدة، أدخل إلى مدينة القامشلي قافلة جديدة مؤلفة من 200 شاحنة محملة بمساعدات لوجستية وعربات عسكرية، قادمة من إقليم كردستان العراق، لدعم قوات سورية الديمقراطية (قسد)، التي يمثل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها.