السعودية والإمارات تدعمان السودان بـ540 ألف طن قمح

قدمت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 540 ألف طن من القمح لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب السوداني لـ3 أشهر كمرحلة أولى، حيث تم توريد الدفعتين الأولى والثانية وشملت 140 ألف طن من القمح.

وقال المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية محمد سيف السويدي - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ التي أوردت النبأ - "إن الدعم الغذائي المقدم للشعب السوداني يأتي بتوجيهات من قيادتي دولتي الإمارات والسعودية، وانطلاقًا من حرصهما على ضمان توفير احتياجات الشعب السوداني من الغذاء، وعدم تأثره بالمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد".

وأضاف السويدي "أن قيادة البلدين حريصة على تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة ليتجاوز السودان الظروف الصعبة التي يعيشها، وصولًا للاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي"، مشيرًا إلى أن حزمة المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من الروابط الأخوية التي تجمع الشعب السوداني بالشعبين الإماراتي والسعودي.

يُذكر أن كميات القمح الموردة للسودان تأتي كجزء من حزمة المساعدات التي أقرتها السعودية والإمارات في أبريل 2019 البالغة قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي؛ لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للسودان، حيث تم إيداع 500 مليون دولار من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتعزيز مركزه المالي، كما سيتم صرف بقية المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية واحتياجات الموسم الزراعي.