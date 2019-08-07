في 7 أغسطس تحل ذكرى رحيل المطرب الشعبي حسن الأسمر، الذي غادر عالمنا عام 2011 بعد مسيرة غنائية بدأت في منتصف الثمانينيات، وهو من مواليد حي العباسية - 1959، وغلبت على أغانيه الطابع الحزين، ولكنها نالت شهرة ونجاح رغم وجود المطرب الشهير وقتها محمد عدوية.

يقول المخرج جلال الشرقاوي عنه في كتابه "حياتي في المسرح": "إن حسن الأسمر متوافقاً وشبيهاً قوياً لشخصية "حسن أبو علي" التي رسمها صلاح جاهين ابن شارع محمد علي، فرغم ثراءه وملابسه الملونة وسلاسله الذهبية فهو يمتلك خصال ابن البلد الجدع..".

وفي ذكرى رحيله الـ8 ترصد "الشروق" بعض من أغاني الراحل حسن الأسمر في الأعمال الفنية التي شارك فيها..

شارك حسن الأسمر بعد نجاحه كمطرب شعبي في عدد من الأعمال الفنية، التي تنوعت بين السينما والمسرح ومشاركة تليفزيونيه واحدة في مسلسل أرابيسك، واعتاد الأسمر على تجسيد شخصية الشاب الذي ينتمي لحارة شعبية في أعماله، ومن الأغاني التي شارك بها في هذه الأعمال:

- جيلاتي

هي أغنية استعراضية غناها حسن الأسمر في "بالو بالو"، وهي مسرحية كوميدية من بطولة محمود الجندي وأشرف عبد الباقي وصلاح السعدني وهالة فاخر وإسعاد يونس، إنتاج عام 1995 للمخرج سمير العصفوري.

- حلويات

هي أغنية للفنان حسن الأسمر في الأصل وغناها في إطار مسرحية "حمري جمري" واشتركت معه فيها الفنانة صابرين، والمسرحية من بطولة علاء ولي الدين وصلاح عبدالله ومحمود القلعاوي وممدوح وافي، وإنتاج عام 1995 للمخرج فهمي الخولي.

- لف ودوران

هي أغنية شعبية أتت في سياق إحدى حلقات مسلسل "أرابيسك" الذي شارك فيه الأسمر، وجسد فيه دور "رزق العجلاتي" الذي يسكن في حارة شعبية ويعمل في ورشة لتصليح الدراجات، ويمتلك صوتاً مميزاً يمنحه الشهرة والنجاح بعد أن يصبح مطرباً شعبياً شهيراً فيما بعد.

المسلسل بطولة صلاح السعدني وهدى سلطان وكرم مطاوع وسهير المرشدي وهالة صدقي، وإخراج جمال عبد الحميد عام 1994.

- أنا مين

وكانت هذه الأغنية من الأغنيات الشهيرة لحسن الأسمر في التسعينيات، وشارك بها في فيلم "بوابة إبليس" عام 1993، وجسد وقتها شخصية شعبية يعمل لدى "معلمة" تتجار في المخدرات، والفيلم من بطولة مديحة كامل وهشام سليم ومحمود حميدة.

- ما خدنيش

في فيلم "ضرب الرهبة" غنى حسن الأسمر مستخدماً العود فقط للعزف، في مشهد يجمعه مع أبطال الفيلم الفنانة نبيلة عبيد وأحمد بدير وصلاح السعدني، وهو من إخراج علي عبد الخالق عام 1990.

- ويسألوك ياودع

وغناها الأسمر في فيلم "العرضحالجي قضية نصب" عام 1987، ولعب في الفيلم شخصية "حوكة" الذي يعمل مع المعلم "بحبح العرضاحلجي"، والفيلم من بطولة سعيد صالح وسمير غانم وصابرين وحسن مصطفى وسعيد عبد الغني.