 مصادرة 127 طردا من الماريجوانا على الحدود بين غانا وتوجو - بوابة الشروق
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مصادرة 127 طردا من الماريجوانا على الحدود بين غانا وتوجو

أكرا - أ.ش.أ:
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 6:45 م | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 6:45 م

ضبط مسؤولو دائرة الهجرة في غانا عند نقطة حدود أكانو بالقرب من بلدة دزودزي 127 طردا ما يشتبه في أنها ماريجوانا من منزل على الحدود بين غانا وتوجو.

وذكرت صحيفة (جانيان تايمز) على الإنترنت أن صاحب المنزل وهو من توجو فر قبل مداهمة فريق البحث للمنزل، وسلمت المضبوطات التي كانت مخبأة في أكياس بلاستيك كبيرة الحجم من مادة البوليثين، إلى الشرطة.

وقال القائد الإقليمي لدائرة الهجرة في منطقة فولتا، إن الجريمة العابرة للحدود في المنطقة قد تزايدت في الآونة الأخيرة، لافتا إلى مصادرة شاحنة من النقل الثقيل محملة بكمية كبيرة من الديزل من توجو إلى غانا.

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