محافظ القليوبية يفتتح محطتين للمياه بالخصوص وشبين القناطر

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، محطتين لمياه الشرب بمدينتي الخصوص وشبين القناطر، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وبلغت تكلفة الآبار الشاطئية بمدينة الخصوص 550 ألف جنيه مساهمة من نوادي روتاري مصر بطاقة إنتاجية قدرها 2100م3/يوم.

وألقى محافظ القليوبية كلمة أكد خلالها على شكره وتقديره للتعاون المثمر بين المحافظة ونادي روتاري مصر على حرصه على دعم المحافظة وحسن اختيارهم للمشروعات الأكثر احتياجًا وحرصهم على تقديم المشروعات التي يحتاج إليها المواطن بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الدعم هو تفعيل لمبادرة حياه كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ستظهر الدور المجتمعي للجمعيات الخيرية وإقامة مشروعات تخدم المواطن.

وأضاف أن مدينة الخصوص بها كثافة سكانيه عالية لذا حرصت المحافظة على زيادة نصيب الفرد من المياه، مشيرًا إلى أن هذه التقنية الجديدة الخاصة بمحطات المياه سيتم تكرارها بمدن المحافظة حيث تم التنسيق لإنشاء محطة أخرى بنظام الترشيح الطبيعي (الآبار الشاطئية) بمنطقة باسوس بالقناطر الخيرية.

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، أن دعم نادي روتاري لقطاع المياه مستمر بالقليوبية حيث تم إنشاء مشروعات بقليوب بتكلفة 7.5 مليون جنيه، وتم عمل خريطه بالمحافظة لإنشاء آبار شاطئية بالتنسيق مع وزارة الري والمحافظة.

وأشار محافظ المنطقة الروتارية أن القليوبية سيكون لها النصيب الأكبر من مشروعات المياه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه جار إنشاء 10 محطات بمدن مختلفة تعمل بنظام الترشيح الطبيعي.

وتوجه محافظ القليوبية يرافقة رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي لافتتاح أعمال إحلال وتجديد محطة مياه كفر شبين المرشحة بطاقة 120ل/ث بتكلفة 4 ملايين و285 ألف جنيه.

وأكد محافظ القليوبية خلال تفقده للمحطة أنها تخدم 76 ألف نسمة، ووصل نصيب الفرد بالقرية إلى 155 لتر في اليوم مقدمًا الشكر لأهالي قرية كفر شبين على تحملهم وصبرهم خلال الفترة الماضية حتى تم افتتاح المحطة.