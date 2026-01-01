اختيار أولو الفنلندية وترنتشين السلوفاكية عاصمتي الثقافة الأوروبية لعام 2026

اختيرت مدينتا أولو في فنلندا وترنتشين في سلوفاكيا عاصمتين أوروبيتين للثقافة لعام 2026.

وفي كل عام، يختار الاتحاد الأوروبي عددا من المدن لتكون عواصم أوروبية للثقافة، في مبادرة تهدف إلى إبراز التنوع الثقافي في أوروبا والاحتفاء بالثقافة والفنون المميزة لكل منطقة.

وتخلف المدينتان كلا من كيمنتس في ولاية ساكسونيا الألمانية، ومدينتي التوأمة الحدوديتين نوفا جوريتسا/جوريزيا على الحدود السلوفينية الإيطالية.

وتعرف مدينة أولو، من بين أمور أخرى، باستضافتها سنويًا بطولة العالم لعزف الجيتار الهوائي، إضافة إلى جوقة رجالية تشتهر بأسلوبها الصاخب، ومن المقرر أن تدشن عامها كعاصمة للثقافة بمهرجان افتتاحي يقام في الفترة من 16 إلى 18 يناير.

أما مدينة ترنتشين، فتستعد لإقامة حفل افتتاح كبير في الفترة من 13 إلى 15 فبراير.

ويعتزم القائمون على المدينتين تنظيم برنامج حافل بالفعاليات الثقافية والفنية خلال هذه الفترة وطوال بقية العام.