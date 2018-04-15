مسؤول أممي: المنظمات الدولية تستثمر أكثر من مليار دولار سنويا في لبنان

قال الممثل المقيم للأمم المتحدة في لبنان، فيليب لازاريني، إن المنظمات الأممية الدولية تستثمر أكثر من مليار دولار سنويا في لبنان، على نحو يعود بالفائدة على اقتصاده.

وأوضح المسؤول الأممي – عقب لقاء عقده اليوم الأربعاء، مع وزير الصناعة اللبناني وائل أبو فاعور – أن مشتريات المنظمات الدولية والأممية العاملة في لبنان تصل إلى 250 مليون دولار سنويا، إلى جانب ما تنفقه تلك المنظمات على قطاعات التعليم والصحة والدواء والتمويل النقدي المباشر للاجئين السوريين.

من جانبه، أكد وزير الصناعة اللبناني وائل أبو فاعور، أن المنظمات والوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في لبنان، لم تلتزم حتى الآن بتعهداتها إعطاء الأفضلية للصناعة المحلية في مشترياتها، معتبرا أن هذا الأمر يمثل "إشارة سلبية" تجاه الاقتصاد الوطني والمجتمع اللبناني.

ودعا أبو فاعور، المسؤول الأممي إلى ضرورة توجيه المعنيين نحو مسار إعطاء الأفضلية للمنتجين اللبنانيين في مشتريات المنظمات الدولية داخل لبنان، باعتبار أن هذا الأمر ستكون لها انعكاسات إيجابية على الصناعة اللبنانية والاقتصاد ككل.