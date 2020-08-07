يقدم فريق العمل في برنامج التاسعة علي القناة الأولى المصرية، حلقة غد السبت من العاصمة اللبنانية بيروت، ومن مكان الانفجار الذي شهدته العاصمة وخلف دمارا شديدا ومات العشرات وأصيب الآلاف جرائه.

وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسؤولة عن تطوير المحتوى في برنامج التاسعة أن حلقة غد السبت ستغطي الأجواء المختلفة بعد الانفجار، كما ستلقي الضوء على المساعدات المصرية للشعب اللبناني الشقيق، وسيجري الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج «التاسعة»، عددا من اللقاءات من بيروت في هذا الإطار.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن برنامج «التاسعة» هو أحد نتائج اتفاق التطوير للقناة الأولى المصرية والفضائية في إطار البروتوكول الموقع بين الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين والمتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي.