هيئة الإذاعة الإثيوبية: المتهم الرئيسي في قضية اغتيال المطرب هشالو يقر بارتكاب الجريمة

ذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية، اليوم الجمعة، أن المتهم الرئيسي في قضية اغتيال المطرب والناشط البارز المنتمى لقومية الأورومو، هاشالو هونديسا، أقر أمام القضاء بصحة اعترافاته أمام الشرطة حول ارتكاب الجريمة، كاشفًا عن تعرض عائلته لتهديدات من قبل محرضيه على اغتيال هاشالو.

وأوضح المتهم تيلاهون يامي في شهادته أمام المحكمة الجنائية أن "الأشخاص الذين كلفوه بتنفيذ عملية الاغتيال حذروه من الإضرار بعائلته حال أفشي أي تفاصيل أو معلومات عنهم، مطالبا المحكمة بتوفير الحماية الكافية لعائلته.

وكانت السلطات الإثيوبية قد أعلنت في يوليو الماضى، أنها حددت ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم وراء اغتيال هاشالو، وقد تم اعتقال اثنين وهما تيلاهون يامي وعبدي اليمايهو، بينما لايزال الثالث هاربًا، مشيرة إلي أن تيلاهون هو من أطلق النار على هاشالو، بينما تم توجيه اتهامات إلي عبدي اليمايهو بالتواطؤ في الجريمة.

وبحسب المدعي العام الاثيوبي، أدانيش أبيبي، اعترف المتهمان بصدور توجيهات لهما بقتل هاشالو من قبل جيش تحرير أورومو وهي جماعة متمردة، بهدف إثارة مشاعر مناوئة للحكومة والتسبب في توترات بين أكبر جماعتين عرقيتين في البلاد الأورومو والأمهرة.

وينتمي هاشالو إلى قومية الأورومو، وكان من أشد منتقدي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في الشهور القليلة الماضية قبل اغتياله.

يذكر أن الأورومو هي أكبر قومية في إثيوبيا التي يقارب عدد سكانها 100 مليون، وطالما اشتكت من تهميشها في السياسة والحكم حتى وصل آبي أحمد إلى رئاسة الوزراء قبل عامين منهيا عقودا من سيطرة قومية التيجراي على مقاليد السلطة.