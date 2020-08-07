ترامب يوقع على أمر تنفيذي يحظر التعامل مع الشركة الأم لتطبيق تيك توك

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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أمرا تنفيذيا يحظر على جميع المواطنين الأمريكيين إجراء معاملات مع شركة بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك ومقرها الصين، بدءا من 20 سبتمبر.