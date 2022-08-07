وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع لتوسيع الشراكة مع جامايكا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده تتطلع إلى توسيع الشراكة مع جامايكا خلال العقود القادمة.

جاء ذلك في بيان أوره موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /السبت/ بمناسبة يوم الاستقلال في جامايكا.

وهنأ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن جامايكا شعبا وحكومة على ستة عقود ناجحة من الاستقلال، قائلا: "منذ عام 1962، وقف بلدينا جنبًا إلى جنب لتعزيز الأمن الإقليمي والعلاقات بين الشعبين وتسهيل التجارة الحرة".. مضيفا "أن التاريخ المتشابك لشعبينا وأهمية الجامايكيون الأمريكيون في قصتنا الوطنية لا يؤديان إلا إلى التقارب بين بلدينا".

وأشار بلينكن إلى أن الجالية الجامايكية في الولايات المتحدة قدمت مساهمات هائلة في نجاح أمريكا ورفاهيتها.