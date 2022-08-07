المغرب يؤكد دعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني ويدعو إلى تجنب التصعيد في غزة

أكدت المملكة المغربية، مواقفها الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الحل المستدام للصراع بين الجانبين "الفلسطيني والإسرائيلي" يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج - في بيان - "أن المغرب يتابع بقلق بالغ ما تشهده الأوضاع في قطاع غزة من تدهور كبير نتيجة عودة أعمال العنف والاقتتال وما خلفته من ضحايا وخسائر في الأرواح والممتلكات"، مشيرة إلى أن المغرب - التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس - يدعو إلى تجنب مزيد من التصعيد واستعادة التهدئة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة وتجنيب المنطقة لمزيد من الاحتقان والتوتر الذي يقوض فرص السلام.