السيطرة على حريق شب في محل ببنها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق هائل شب بمحل حلويات بمدينة بنها بسبب ماس كهربائي.

وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من إخماده النيران دون أن يمتد للمحلات والمساكن المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد أحمد عبد الجليل رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد بتلقيه إشارة من النجدة بنشوب حريق بمحل بدائرة القسم.

وانتقلت على الفور قوات الإطفاء لمكان الحادث، وتبين نشوب حريق بمحتويات المحل، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

وبالفحص تبين اندلاع الحريق بسبب ناس كهربائي، وأتت النيران على جميع محتويات محل الحلويات دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.