روجرز تضرب موعدا مع كستكينا في نهائي بطولة سان خوسيه للتنس

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واصلت الأمريكية شيلبي روجرز مسيرتها الساحرة في بطولة سان خوسيه الأمريكية لتنس السيدات بفوزها على الروسية فيرونيكا كودميرتوفا المصنفة التاسعة في المربع الذهبي فجر الأحد.

وصعدت روجرز إلى المباراة النهائية بفوزها على كودميرتوفا 6 /3 و6 /4 في الدور قبل النهائي.

وتلتقي روجرز في النهائي مع الروسية الأخرى داريا كستكينا المصنفة السابعة التي تغلبت على الإسبانية باولا بادوسا جيلبرت المصنفة الثانية 6 /2 و6 /4.

واحتاجت روجرز إلى ساعة واحدة و20 دقيقة فقط لتفوز على كودميرتوفا، وذلك بعد فوزها خلال مشوارها في البطولة على اليونانية ماريا ساكاري والأمريكية اماندا انيسيموفا والكندية بيانكا اندريسكو بطلة نسخة 2019 لبطولة أمريكا المفتوحة.

وبلغت روجرز أكبر مباراة نهائية في مسيرتها والأولى لها منذ ستة أعوام.