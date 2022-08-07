يديعوت أحرونوت : الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان النقب البقاء داخل الملاجئ حتى إشعار آخر

أفادت صحيفة "يدوعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأنه طُلب من سكان النقب البقاء داخل المناطق المحصنة من الآن وحتى إشعار آخر.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في بئر السبع والنقب قبل لحظات من دخول وقف إطلاق النار.



وفي وقت سابق، أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل، وذلك قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.



وقالت "سرايا القدس" إنها قصفت عسقلان وسديروت ونتيفوت وكيسوفيم وموقع رعيم العسكري بعدد من الرشقات الصاروخية، ضمن عملية "وحدة الساحات".



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المقاومة أطلقت رشقات صاروخية متتالية من غزة نحو الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار دوت في نتيفوت والنقب.



من جهتها، أشارت وسائل إعلام عبرية إلى ان الصواريخ استهدفت نير عوز، نيريم، ماجن، كفر ميمون والتوشيا، ناحال عوز، وطرق.