سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دوت صافرات الإنذار تدوي في مدينة عسقلان، حسبما أوردته وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت مدينة عسقلان.

وانتشر مقطع فيديو يوثق آثار سقوط صاورخ على منزل في مستوطنة أشكول.

تغطية صحفية: "سقوط صـــاروخ على منزل في مستوطنة أشكول". pic.twitter.com/KvAUpxMP2j — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 7, 2022

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" أوصى المجلس الأمني الوزاري المصغر ببدء العمل لـ"إنهاء العملية العسكرية في غزة".

جاء ذلك في وقت صرح فيه زئيف إلكين عضو المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر: "الهدوء سيقابل بالهدوء لكن طالما استمر إطلاق القذائف فلن نتوقف"، كما نقلت عنه تقارير إعلامية.

في المقابل، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أسامة الحروب، إن الفلسطينيين اليوم، بدأوا مرحلة جديدة من مراحل النضال ضد الاحتلال.

وأضاف في تصريحات لشبكة "قُدس": كلنا في خندق واحد من القدس وحتى جنين مرورا بكل المدن الفلسطينية، واليوم العدو الصهيوني ارتكب سلسلة جرائم بحق الفلسطينيين، الذين خاضوا ملحمة جهادية في القدس وجنين، ونحن الآن أمام مرحلة جديدة لا يمكننا الرجوع خلفها".