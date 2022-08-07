صلاح باشا يقود هجوم منتخب الشباب في التشكيل المتوقع لمواجهة السعودية

يلتقي المنتخب الوطني المصري للشباب تحت 20 سنة مع نظيره السعودي في السادسة والنصف من مساء اليوم، الأحد، في نهائي كأس العرب للشباب، على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها السعودية.

ويأمل شباب الفراعنة في التتويج بالكأس العربية للمرة الأولى في تاريخه، وإضافة اسم مصر لسجل الأبطال، خاصة بعد المشوار المميز في بطولة الموسم الحالي.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب شباب السعودية، للتويج ببطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، من أجل الوصول إلى لقبه الثالث، وفض الشراكة مع شقيقه المغربي كأكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة.

وتعد بطولة كأس العرب للشباب 2022 في نسختها الثامنة، ثاني بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، خلال الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الوطني مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: إياد العسقلاني، عبدالرحمن رشدان، عمر فايد ورأفت خليل عبدالقادر.

خط الوسط: ماجد هاني، طارق علاء سيد وخالد محمد عوض.

الهجوم: عمر الساعي، أحمد نادر حواش وصلاح الدين باشا.