 بيطري سوهاج يشن حملة على المطاعم والمجازر لضبط المخالفين - بوابة الشروق
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بيطري سوهاج يشن حملة على المطاعم والمجازر لضبط المخالفين

محمد عبد المجيد
نشر في: الأحد 7 أغسطس 2022 - 5:42 م | آخر تحديث: الأحد 7 أغسطس 2022 - 5:42 م

شنت مديرية الطب البيطري بسوهاج، اليوم الأحد، حملة مكبرة على مطاعم ومحلات الجزارة والمجمدات، بمدينة سوهاج قادها الدكتور أحمد حمدي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور ريمون فايز طبيب الإدارة.

وأسفرت الحملة عن إعدام كميات من اللحوم والأسماك المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأكد الدكتور أحمد حمدي مدير إدارة المجازر، استمرار الحملات والمرور على أسواق بيع اللحوم يوميا على مستوى المحافظة، للتأكد من جودة اللحوم المعروضة للمواطنين، وملاحقة المتلاعبين والمخالفين واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدًا أن الحملات مستمرة لضمان جودة اللحوم بعد موسم عيد الأضحى.

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