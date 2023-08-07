اليابان تأمل في تصريف المياه الملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما بين أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر

تدرس اليابان البدء في تصريف المياه المعالجة الملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما النووية في البحر خلال الفترة بين اواخر اغسطس وأوائل سبتمبر، وفقا لما ذكرته مصادر حكومية اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن ذلك سيكون بعد عودة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من قمة ثلاثية مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يشرح كيشيدا خطة تصريف المياه للرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول عندما يلتقي بهما في قمتهما الثلاثية يوم 18 أغسطس في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ماريلاند بالقرب من واشنطن.

وتقوم الحكومة بتقييم توقيت تصريف المياه بعد أن قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها النهائي عن الخطة في أوائل يوليو إن التصريف المرتقب يتماشى مع معايير السلامة العالمية، على الرغم من مخاوف الصيادين المحليين والدول المجاورة.