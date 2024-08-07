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إسرائيل: اختيار حماس للسنوار خلفا لهنية هو سبب مقنع للقضاء عليه بسرعة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 5:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 5:47 ص

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن اختيار حركة حماس ليحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران الأسبوع الماضي، هو سبب مقنع "للقضاء عليه بسرعة".

وأوضح كاتس في منشور عبر منصة (إكس) أن "تعيين يحيى السنوار زعيما جديدا لحماس، ليحل محل إسماعيل هنية، هو سبب مقنع آخر للقضاء عليه بسرعة ومحو هذه المنظمة من على وجه الأرض".

كانت "حماس" قد أعلنت بقناتها على تطبيق تليجرام، الثلاثاء، اختيار القائد بالحركة يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لها خلفا لهنية.

وقال أسامة حمدان القيادي بحركة حماس في حوار مع قناة الجزيرة أن اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة جاء بالإجماع.

وأكد أن السنوار سيكون له فريق يساعده ويكون في عونه. وأشار إلى أنه ترقى في العديد من المناصب ولديه ما يؤهله تولي رئاسة الحركة.

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