محمد بسام: هدفنا التتويج بكأس السوبر في الإمارات

أبدى محمد بسام، حارس مرمي فريق سيراميكا كليوباترا، سعادته بتتويج فريقه ببطولة كأس الرابطة، للمرة الثانية في تاريخه، بعد انتصاره العريض على طلائع الجيش بنتيجة 3/1 ، في المباراة التي جرت مساء الأربعاء على ستاد الدفاع الجوي.

أضاف محمد بسام ،خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن نادي سيراميكا كليوباترا فريق كبير ويضم لاعبين مميزين، نجح في تحقيق أهدافه خلال هذا الموسم، وأن هناك ‏تحديات كبيرة قادمة سوف يستعد لها بكل قوة، استعدادا للمشاركة في كأس السوبر بالإمارات.

تابع محمد بسام، أن التتويج ببطولتي كأس الرابطة أمر يحسب للجهاز الفني والإدارة واللاعبين، مشدداً أن الفريق هدفه التتويج بكأس السوبر المصري وليس التمثيل المشرف، قائلاً«مشاركتنا في كأس السوبر ستكون مختلفة عن النسخة الماضية».

أتم محمد بسام بالتأكيد على أن مباراة الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس الرابطة كانت أصعب مباراة في البطولة، مضيفاً أن كأس الرابطة هو اللقب الثالث له في مسيرته الكروية.