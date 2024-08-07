فوز فيلم قلوب صغيرة بجائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير بمهرجان «Free Palestine Film Festival»

فاز الفيلم التسجيلي القصير "قلوب صغيرة"، بجائزة أفضل فيلم من مهرجان "Free Palestine Film Festival" بلندن.

فيلم "قلوب صغيرة"، إخراج مروة الشرقاوي التي قالت في تصريحات لها: "تدور أحداث الفيلم حول التأمل الشعري في تساؤلات وأفكار ابن أختي الصغير عن حرب غزة، ومصير الأطفال الذين في عمره هناك".

وأضافت "الشرقاوي": "ويناقش الفيلم أفكار ولمحات من لحظات يومية أصبح يعيشها الأطفال الآن في مصر عما يشاهدوه ويسمعونه من استنجادات وكلمات مؤلمة لأطفال غزة، وأصوات صارت تصاحبهم كما تصاحب الجميع، في رحلة إلى دواخلهم نكتشف فيها أن تلك المرة كسبنا جيلًا جديدًا للقضية الفلسطينية".