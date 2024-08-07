الجيش الفنزويلي يؤكد الولاء المطلق للرئيس مادورو

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أعاد الجيش الفنزويلي وقوات الشرطة اليوم الثلاثاء تأكيد ولاءهم لنظام الرئيس نيكولاس مادورو، بعد أيام من إعلان هيئة الانتخابات بالبلاد انتصاره في تصويت شهد منافسة محمومة وشابته مزاعم بالتزوير.

وقال بيان مشترك لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية إن قوات الأمن بالبلاد أعادت تأكيد "ولاءها المطلق للمواطن نيكولاس مادورو".

وجاء البيان في رد فعل على خطاب مفتوح من زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو والمرشح الرئاسي إدموندو جونزاليس. ودعا الخطاب الجنود ورجال الشرطة إلى الانحياز للشعب والتوقف عن اتباع تعليمات الحكومة الحالية.

وبعد نشر الخطاب، فتح ممثلو الادعاء العام تحقيقا بشأن ماتشادو وجونزاليس ، واتهموهما بتشكيل منظمة إجرامية والتآمر والاستيلاء على المنصب والتحريض على التمرد.

وتتهم المعارضة الحكومة بالضلوع في تزوير انتخابي وتزعم أن الفائز هو المرشح إدموندو جونزاليس.

واعترفت الولايات المتحدة وعدة دول لاتينية بفوز جونزاليس. وذكر الاتحاد الأوروبي أنه لن يعترف بفوز مادورو بدون كشف كامل عن سجلات التصويت الرسمية.