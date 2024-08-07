الاتحاد الدولي للخماسي الحديث يعقد مؤتمرا صحفيا قبل انطلاق المنافسات الأولمبية

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عقد الاتحاد الدولي للخماسي الحديث برئاسة كلاوس شورمان مؤتمرا صحفيا قبل انطلاق منافسات اللعبة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقامة خلال الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس.

وأقيم المؤتمر صباح اليوم بحضور رئيس الاتحاد الدولي وتشايني يانج سكرتير عام الاتحاد الدولي للخماسي وأحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو ولاعبة ومدرب.

وخلال المؤتمر أكد رئيس الاتحاد الدولي أن أولمبياد باريس ستكون مبهرة في قصر فرساي التاريخي خاصة انها أخر نسخة ستقام بمسابقة الفروسية التي سيتم استبدالها بمسابقة الموانع بعد انتهاء اولمبياد باريس.

فيما قالت تشايني يانج أن أولمبياد باريس ستشهد منافسات الخماسي الحديث بنظام ال 90 دقيقة بالإضافة الى اقامة منافسات نصف النهائي ثم النهائي الذي سيضم أفضل 18 لاعباً مما سيضفي على المنافسات مزيد من المتعة والإثارة.

فيما صرح البطل المصري أحمد الجندي أنه في غاية الحماس لخوض المنافسات داخل قصر فرساي التاريخي مما سيزيد المتعة والشغف أثناء اللعب خاصةً وسط الحضور الجماهيري الكبير حيث تم حجز جميع تذاكر المنافسات.

وأضاف الجندي أنه يطمح الى تحقيق انجاز جديد والتتويج بميدالية أولمبية في باريس.