أكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن التصريحات التي نُسبت إليه بأنه يطالب النادي الأهلي ومارسيل كولر، المدير الفني لفريقه بمساندة الجبلاية في الوقت الحالي بعد مساندتهما هذا الموسم هي تصريحات مغلوطة.

وقال جمال علام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "قلت إننا ساندنا كولر وعليه الآن أن يساندنا؟ لم يحدث، لم أقل هذا الكلام، ولم أتحدث عن كولر من قريب أو بعيد، ولم أتحدث عن أي نادي أو مدرب".

وأضاف: "لقد تم سؤالي عن تأجيل مباريات كأس مصر أو إلغائه، وقمت بالرد على هذا السؤال بأن الأمر صعبًا، وأن تأجيل تلك المسابقة سيعني عدم فتح قيد الصفقات الجديدة للأندية".

وتابع: "الاتحاد الدولي لكرة القدم منحنا استثناء الموسم الماضي لتأجيل بطولة كأس مصر مع إمكانية قيد الصفقات الجديدة، وهذا الاستثناء لم يتم قبوله هذا الموسم، وأصبحنا مطالبين بلعب كأس مصر أو إلغائه".

وأكمل: "موقفنا من بطولة كأس مصر؟ نحن ملتزمون حاليًا بقرار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وهو يريد استكمال مباريات كأس مصر في الوقت الحالي، من أجل أن يكون اللاعبين في حالة جاهزية قبل بداية معسكر الفراعنة القادم".

وواصل: "لم أتعرض لسيرة أي شخص، قلت إنه تم تأجيل عدد كبير من المباريات هذا الموسم، وهذا التأجيل كان لصالح أندية حصلت على البطولات، ولم أقل كولر أو الأهلي أو الزمالك، ولم أتحدث عن أحد بعينه".

وأتم جمال علام تصريحاته قائلًا: "تحدثت مع أول من نشر تلك التصريحات المغلوطة، وقام بتغيير صياغة الخبر، وأعترف بكتابة الخبر بشكل غير صحيح".