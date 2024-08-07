 قبرص تستعد لخطة إجلاء طارئة من لبنان - بوابة الشروق
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قبرص تستعد لخطة إجلاء طارئة من لبنان

نيقوسيا (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 2:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 2:12 م

ذكر الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس أن بلاده حصلت على طلبات من أكثر من عشر دول للمساعدة في إجلاء طارئ لرعاياها من لبنان، حال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال خريستودوليدس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن بلاده، تستعد لتفعيل خطة طوارئ.

وأضاف أن بعض الدول نقلت بالفعل موظفين دبلوماسيين إلى قبرص، واستشهد بخبرة سابقة للبلاد في استقبال الأشخاص الفارين من الحرب بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006.

وتابع: "لدينا علاقات ممتازة مع جميع الأطراف المعنية في المنطقة"، مضيفا أن قبرص ينظر إليها بوصفها "وسيط صادق".

وأضاف أن قبرص تتعامل بالفعل مع زيادة في عدد اللاجئين الذين يصلون إلى الجزيرة.


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