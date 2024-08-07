ثلاثي هجومي لـ طلائع الجيش أمام سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة

أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المحترفة للأندية، في المباراة التي ستقام في التاسعة مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل طلائع الجيش على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: أحمد متعب – محمد سمير – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن زولا

خط الوسط: فريد شوقي – علي حمدي – عبد الرحمن شيكا

خط الهجوم: كريم طارق – محمد هاني – جودوين شيكا

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عمر رضوان – محمد دياب – حميد ماو – أحمد الشيخ – أحمد سمير – مصطفى الخواجة – يسري وحيد – إسلام محارب – عمر السعيد