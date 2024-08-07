إير بي إن بي تسجل انخفاضا في الأرباح وزيادة في الإيرادات مع تخطي عدد العروض 8 ملايين

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شهدت شركة "إير بي إن بي" الأمريكية لتأجير أماكن سكن لفترات قصيرة عبر الإنترنت انخفاضا في الأرباح في الربع الثاني، حسبما ذكرت الشركة يوم الثلاثاء.

بلغت أرباح الشركة 555 مليون دولار، أو 86ر0 دولار للسهم الواحد. وذلك مقارنة بـ 650 مليون دولار، أو 98ر0 دولار للسهم في الربع الثاني من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة في هذا الربع بنسبة 6ر10% إلى 748ر2 مليار دولار من 484ر2 مليار دولار في العام الماضي.

وقال برايان تشيسكي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن هذا كان ربعا قويا للشركة.

وأضاف: "أنا فخور بنتائجنا وبالجودة التي تواصل منصتنا تقديمها للمضيفين والضيوف حول العالم".

وأوضحت الشركة أن هناك الآن أكثر من 8 ملايين عرض نشط على المنصة.

وأضافت: "لكننا لا ننمو فقط في العروض، نحن ملتزمون بضمان جودتها العالية."

ومنذ أبريل 2023، أزالت الشركة أكثر من 200 ألف عرض "لم يلب توقعات ضيوفنا لضمان تقديم تجارب إقامة عالية الجودة باستمرار"، حسبما ذكرت الشركة.