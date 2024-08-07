كوريا الجنوبية تعتزم تحسين نظم تداول النقد الأجنبي لزيادة مشاركة المتعاملين من خارج البلاد

أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، اعتزام الحكومة تحسين أنظمة تداول النقد الأجنبي في البلاد لتوسيع نطاق مشاركة المتعاملين من المؤسسات المالية من الخارج، بعد أن أصبح توفير السيولة النقدية أثناء الليل مهما منذ تمديد ساعات تداول النقد الأجنبي الشهر الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المؤسسات المالية الأجنبية المسجلة لدى سلطات سوق الصرف الكورية الجنوبية كمؤسسات أجنبية مسجلة، أو التي تبدي اهتماما بدخول السوق الكورية، ستراقب مستويات السيولة النقدية أو تقلبات الأسعار في السوق لمدة تتراوح بين 6 شهور وعام قبل الدخول تماما إلى السوق.

وفي الوقت نفسه، تعتزم الحكومة التدخل لإصلاح أي عيوب تظهر أثناء تطبيق النظام الجديد في المستقبل بحيث تتمكن المؤسسات المالية الأجنبية والمستثمرين من التعامل بطريقة مريحة.

ومن أجل تخفيف القواعد المنظمة لتسجيل المؤسسات الأجنبية، سيتم السماح لها باستخدام البنية التحتية للتداول المملوكة لأخرى محلية.

كما سيتم استخدام التصنيف الائتماني للمؤسسات الأم عند تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية، وسوف يتم إلغاء التزامات الإبلاغ عن المعلومات التي تمثل عبئا كبيرا بالنسبة للمؤسسات المالية الأجنبية المسجلة.