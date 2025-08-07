سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بلدتي زوطر ودير سريان جنوبي لبنان

أفادت مراسلة روسيا اليوم بأن الجيش الإسرائيلي نفذ مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات استهدف محيط بلدتي زوطر ودير سريان جنوبي لبنان.



وأكدت "الوكالة الوطنية للإعلام" سقوط إصابات جراء غارات إسرائيلية استهدفت مرآباً للآليات والجرافات يقع في جوار منازل مأهولة في دير سريان.

كما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، "سقوط شهيد وإصابة شخص آخر بجروح"، جراء غارة إسرائيلية على بلدة تولين - قضاء مرجعيون جنوبي البلاد.



وتستمر إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان منذ سريانه في 27 نوفمبر 2024، حيث خرق الجيش الإسرائيلي هذا الاتفاق أكثر من 3000 مرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، فيما يؤكد "حزب الله" التزامه الكامل بالاتفاق.

ويأتي ذلك في وقت تشهد في الساحة اللبنانية توترا كبيرا، بعد إعلان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تسليم الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام الحالي، في حين قال "حزب الله" إن قرار الحكومة في نزع سلاح المقاومة "مخالفة ميثاقية واضحة وسنتعامل معه كأنه غير موجود" مؤكدا أن المحافظة على قوة لبنان هي من الإجراءات اللازمة.

كما أكد أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم أن "العدوان الإسرائيلي هو المشكلة وليس السلاح"، مضيفا: "حلوا مشكلة العدوان وبعدها نناقش مسألة السلاح".