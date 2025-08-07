رئيس جامعة المنيا يشارك في اجتماع تحديد الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

شارك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، اليوم الخميس، في الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، والذي عُقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة، وبحضور الدكتور عبدالوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلسين.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور أيمن عاشور على أهمية توعية الطلاب وأولياء الأمور بمستجدات منظومة التعليم العالي، وما تشهده من توسع نوعي وكمي في التخصصات والبرامج الدراسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لزيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي في مختلف مساراته.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التكامل بين مختلف أنواع الجامعات (الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية) مع الالتزام بمعايير الجودة الأكاديمية، وتأهيل الخريجين بمهارات تتوافق مع احتياجات سوق العمل، دعمًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور عاشور أن التقديم للجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2025/2026 سيتم من خلال التقديم المباشر عبر المواقع الإلكترونية لتلك الجامعات، والتي تشمل 34 جامعة خاصة و32 جامعة أهلية.

وأسفر الاجتماع عن إقرار الحدود الدنيا للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجديد لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، مع التأكيد على تطبيق نفس النسب على طلاب مدارس النيل، بينما يُطبّق على طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) نظام معادلة جديدة باستخدام معامل STEM وقدره 1.25، بحيث يُضرب مجموع الطالب في المعامل ويُقسم الناتج على 700 (وهو المجموع الكلي للدرجات).