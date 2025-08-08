مصطفى كامل يدعم أنغام: تمنياتي لكي بالشفاء والعودة لأرض الوطن ولجمهورك

حرص الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على دعم ومساندة المطربة أنغام، بعد إجرائها عملية جراحية وإزالة جزء من البنكرياس صباح اليوم.

وكتب مصطفى كامل عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قائلا: «حمداً لله على سلامة الفنانة أنغام، وإتمام العملية الجراحية بسلام وتمنياتي لها بتمام الشفاء والعودة لأرض الوطن ولجمهورها وأحبابها في أقرب وقت بإذن الله».

وكان نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، قد عبر عن انزعاجه من تجاهل أنغام لرسائله عندما علم في وقت سابق بتعرضها لأزمة صحية، وقال خلال تصريحات تلفزيونية: «في مرة قبل كدة عرفت أن أنغام مريضة وبعت لها رسالة للاطمئنان عليها، لكنها لم ترد، فقررت عدم التواصل معها، لأنها عندما شاهدت رسالتي كان لابد من أن ترد علي، أنا مش بستلف منها فلوس».



