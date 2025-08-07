جامعة سيناء: الحد الأدنى 73% لطب الأسنان و72% للعلاج الطبيعي 68% للصيدلة و64% للهندسة

- الحد الأدنى لعلوم الحاسب 58% وكلية التكنولوجيا الحيوية "بايوتكنولوجي" 53% والإعلام وإدارة الأعمال 52% للقبول

أعلنت جامعة سيناء برئاسة الدكتورة جيهان فكري رئيس الجامعة، الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعة بفرعي العريش والقنطرة للعام الجامعي الجديد 2025-2026 لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

وجاء الأدنى للقبول بكليات جامعة سيناء بفرعيها العريش والقنطرة لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية كلية طب الأسنان 73%، وكلية العلاج الطبيعي 72% وكلية الصيدلة 68%وكلية الهندسة 64%، وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 58%، وكلية التكنولوجيا الحيوية (بايوتكنولوجي) 53%، وكلية الإعلام باللغة العربية، والإعلام باللغة الإنجليزية، وكلية إدارة الأعمال 52% للقبول للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025-2026.

أما الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة سيناء لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طب الأسنان 75% لفرع العريش و77% لفرع القنطرة، وكلية العلاج الطبيعي 73% لفرع القنطرة، وكلية الصيدلة 66% لفرع العريش و68% لفرع القنطرة، وكلية الهندسة 63% لفرع العريش 65% لفرع القنطرة، وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 60% لفرعي العريش والقنطرة، وكليات التكنولوجيا الحيوية (بايوتكنولوجي) والإعلام باللغة العربية و الإعلام باللغة الإنجليزية وإدارة الأعمال 58% للالتحاق بالجامعة.

وأشارت جامعة سيناء إلى أنه بالنسبة لطلاب مدارس النيل فان نسبة الحدود الدنيا للثانوية العامة تسري أيضا على هؤلاء الطلاب، كما تسري على طلاب مدارس STEM نسب الحدود الدنيا للثانوية العامة وذلك بعد معادلة مجموعهم باستعمال معامل STEM وقدره 1.25 تضرب في مجموع الطالب ويتم قسمة الناتج على المجموع الكلي للدرجات (700)

وكانت أعلنت جامعة سيناء عن تقديم حزمة كبيرة من المنح الدراسية للطلاب المتفوقين، بالإضافة إلى المنح والخصومات التي تقدمها لعدد من الفئات المستحقة سواء أبناء شهداء الجيش والشرطة وأبناء أعضاء هيئة التدريس وأهالي سيناء والمتفوقين رياضياً، إلى جانب عدد من الخصومات الأخرى وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة.

كما أعلنت جامعة سيناء عن خصومات لطلاب الثانوية العامة تصل لـ 30 % بالنسبة للراغبين فى الالتحاق بكليات فرع القنطرة و خصومات تصل لـ 40 % للالتحاق بكليات الجامعة فرع العريش.