بوتين يشرف على مناورات نووية استراتيجية بعد تأجيل قمته مع ترامب

أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، على مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية شملت تجارب إطلاق صواريخ باليستية، في وقت تم فيه تأجيل القمة المقررة بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا.

وقال الكرملين إن المناورات التي شاركت فيها جميع مكونات "ثالوث روسيا النووي" تضمنت إطلاق صاروخ عابر للقارات من طراز "يارس" من موقع بليستسك شمال غربي البلاد، إضافة إلى إطلاق صاروخ باليستي آخر من طراز "سينيڤا" من غواصة في بحر بارنتس. كما شاركت قاذفات استراتيجية من طراز "تو–95" في إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى.

وأوضحت الرئاسة الروسية في بيان أن التمرين يهدف إلى اختبار جاهزية هياكل القيادة العسكرية.

وقدّم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، الجنرال فاليري جيراسيموف، تقريرا إلى بوتين عبر اتصال مرئي أكد فيه أن الهدف من التدريبات هو "محاكاة الإجراءات الخاصة بتفويض استخدام الأسلحة النووية".

وظهر بوتين جالسا بمفرده إلى طاولة مستديرة بيضاء، أمام شاشات كبيرة عرضت صور جيراسيموف ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وهما المسؤولان اللذان سيشاركان في أي قرار باستخدام الأسلحة النووية في حال نشوب نزاع.

ورغم تأكيد بوتين أن المناورات كانت مقررة مسبقا، فإنها جاءت بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي، بأنه قرر تعليق خطته لعقد لقاء سريع مع بوتين في بودابست، قائلا إنه "لا يريد أن يكون الاجتماع مضيعة للوقت".