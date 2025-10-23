روبيو يحذر: تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية يهدّد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

استبق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو زيارته إلى إسرائيل بتصريحات حول تصويت الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة الغربية مؤكدا أنه يهدد نجاح الاتفاق على إنهاء الحرب في قطاع غزة.



وقال روبيو: "خطة إسرائيل للمضي قُدمًا في هذا التشريع قد تهدّد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بل وقد تعرقل تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب للمنطقة".



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن روبيو أدلى بهذه التصريحات أثناء استعداده لمغادرة الولايات المتحدة متوجهًا إلى إسرائيل، في زيارة قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستُركّز على "التنفيذ الناجح" لمقترح واشنطن لإنهاء النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس".

وأضاف الوزير الأمريكي، مخاطبًا الصحفيين على مدرج المطار قبل صعوده الطائرة:

"لقد أجرى الكنيست تصويتًا أوليًا، لكن الرئيس ترامب كان واضحًا جدًّا في تأكيده أننا لا نؤيد هذه الخطوة في الوقت الراهن. نرى أن هناك احتمالًا حقيقيًّا لأن تعرقل هذه الخطوة جهود التوصل إلى اتفاق سلام".

وتابع: "إسرائيل دولة ديمقراطية، وللجميع الحق في التعبير عن مواقفهم والتصويت وفقًا لذلك، لكننا نرى أن اتخاذ هذه الخطوة الآن قد يكون له أثر عكسي ولا يخدم الأهداف المشتركة".

يُذكر أن التصويت الأولي في الكنيست مرّ بفارق ضئيل جدًّا، إذ حصل على 25 صوتًا مقابل 24، بعد نقاش حاد. وسيُحال مشروع القانون الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لمناقشته، قبل أن يُطرح لاحقًا للقراءتين الثانية والثالثة في جلسة عامة.

من جهتها، أدانت حركة "حماس" مشروع القانون في بيان صدر الأربعاء، ووصفت الخطوة بأنها "تجسيد للوجه القبيح للاحتلال الاستعماري".