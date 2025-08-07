 تونس تعيد افتتاح قنصليتها في بنغازي بعد عقد على إغلاقها - بوابة الشروق
الخميس 7 أغسطس 2025 7:14 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

تونس تعيد افتتاح قنصليتها في بنغازي بعد عقد على إغلاقها

وكالات
نشر في: الخميس 7 أغسطس 2025 - 7:09 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أغسطس 2025 - 7:09 ص

أعادت الجمهورية التونسية افتتاح قنصليتها العامة في مدينة بنغازي الليبية، بعد أكثر من عشر سنوات على إغلاقها نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا آنذاك.

ويأتي القرار في إطار سعي السلطات التونسية إلى تعزيز خدماتها القنصلية وتقديمها بشكل أكثر فعالية للجالية التونسية المقيمة في شرق ليبيا، والتي كانت تضطر في السنوات الماضية إلى التوجه إلى العاصمة طرابلس للحصول على الوثائق والخدمات الإدارية.

وكانت وزارة الخارجية التونسية، قد أعلنت في مايو الماضي عن نيتها استئناف العمل القنصلي في بنغازي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين التونسيين، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع ليبيا، خصوصا في الجوانب القنصلية والإنسانية.

وتعد إعادة فتح القنصلية مؤشرا على تحسن الظروف الأمنية في بنغازي، كما تعكس حرص تونس على تعزيز حضورها الدبلوماسي في ليبيا، وتقديم الدعم لمواطنيها المقيمين في مختلف مناطق البلاد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك