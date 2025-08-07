الكرملين: لقاء متوقع بين بوتين وترامب خلال الأيام المقبلة

صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأنه تم الاتفاق على مكان اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، وسيعلن عنه في وقت لاحق.

وأشار في تصريحات، نقلها موقع «روسيا اليوم» الإخباري، إلى «تحديد الأسبوع المقبل كموعد مبدئي للقاء بوتين وترامب»، منوهًا أنه «من الصعب تحديد عدد الأيام التي سيستغرقها التحضير للقاء».

وأوضح أن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، تطرق إلى عقد لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب ونظيرهم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن موسكو تركت الأمر دون تعليق.

وفي سياق متصل، أكد أن «اجتماع بوتين وويتكوف كان بناء، وتمت مناقشة المزيد من العمل المشترك لحل الأزمة الأوكرانية».

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، أنه من المرجح أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين «قريبا جدا».

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين في البيت الأبيض، وذلك رغم التوتر بين البلدين بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال ترامب بهذا الصدد: «احتمال اللقاء مع بوتين وارد وبقوة، حتى اللحظة لم نقرر أين سيكون، طريقنا طويل ولكن قد نلتقي في القريب العاجل».

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يرغب في انتهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بأقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن المحادثات التي أجراها مبعوثه ستيف ويتكوف، الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو، كانت «بناءة ومثمرة».

وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل بذل الجهود من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.