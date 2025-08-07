البرازيل تطلب إجراء مشاورات في منظمة التجارة العالمية بشأن رسوم ترامب الجمركية

طلبت البرازيل يوم الأربعاء إجراء مشاورات في منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، ووصفتها بأنها انتهاك للالتزامات التجارية الأساسية.

وأشارت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان إلى الرسوم الجمركية بنسبة 50% على مجموعة واسعة من المنتجات البرازيلية التي دخلت حيز التنفيذ في اليوم نفسه. وتشمل السلع المشمولة بتلك الرسوم اللحوم والقهوة، على الرغم من أن الصادرات الرئيسية مثل عصير البرتقال والطائرات المدنية والنفط والأسمدة معفاة من هذه الرسوم.

وقالت الوزارة: "بفرض هذه الإجراءات، تنتهك الولايات المتحدة بشكل صارخ الالتزامات الأساسية التي تعهدت بها في إطار منظمة التجارة العالمية"، في إشارة إلى المبادئ التي تتطلب من الأعضاء معاملة بعضهم البعض على قدم المساواة في التجارة.

ووفقا لوزارة الصناعة البرازيلية، فإن ما يقرب من ثلث صادراتها إلى الولايات المتحدة تخضع الآن لهذه الرسوم الجمركية.

ويعد التقدم بطلب إلى منظمة التجارة العالمية الخطوة الأولى في عملية تسوية النزاع المحتملة ويتطلب من الجانبين الدخول في محادثات ثنائية. واتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ترامب بعدم إبداء أي استعداد للدخول في حوار.



وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجمركية جاءت ردا على مقاضاة البرازيل للرئيس السابق جاير بولسونارو. وتقول واشنطن إن إجراءات البرازيل تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية ومصالحها الاقتصادية.