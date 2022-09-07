 انطلاق حفل ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية لتكريم يحيى الفخراني بحضور مصطفى الفقي ونقيب الإعلاميين - بوابة الشروق
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انطلاق حفل ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية لتكريم يحيى الفخراني بحضور مصطفى الفقي ونقيب الإعلاميين

مصطفى الجداوي
نشر في: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 7:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 7:43 م

انطلق حفل تكريم الدكتور يحيى الفخراني، من ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج أشرف أبو النجا، في احتفالية كبرى مليئة بالحب بعنوان "يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخراني"، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وقدمت الحفل الإعلامية الكبيرة شافكي المنيري، ويضم الحفل فقرة غنائية للمطرب الكبير هشام عباس والمطرب وائل الفشني.

وحرص الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين على الحضور، والفنان جمال سليمان، والدكتور مصطفى الفقي، وعدد كبير من الحضور.

ويتضمن فيلما تسجيليا من إخراج د. أشرف أبو النجا، يتناول المشوار الفني للنجم الكبير، وأهم أعماله والمحطات الفنية في حياته، بحضور عدد كبير من الفنانات والفنانين ولفيف من رجال السياسة والفكر والثقافة.

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