طارق الشناوي: اختيار فوزية البرجوازية ضمن أفضل 100 فيلم كوميدي خطأ قاتل

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن سبب اعتذاره عن المشاركة في استفتاء أفضل 100 فيلم كوميدي؛ كان بسبب عدم عدالة آليات الاختيار، مستكملا: «طالبت لجنة الاستفتاء ببعض الاشتراطات؛ حتى أشعر بأريحية، ولكن لم يتم تنفيذها؛ لذلك قررت عدم المشاركة».

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، الإثنين، أن المهرجان الذي شارك فيه هذا الاستفتاء دولي وليس محليًا لاختيار 100 فيلم عربي فقط، قائلا: "أبديت عدم راحتي".

وأشار إلى أن الخطأ البين في استفتاء اختيار أفضل 100 فيلم كوميدي سينمائي هو اختيار فيلم «فوزية البرجوازية»، متابعا: «هذا الفيلم تلفزيوني وليس سينمائيًا؛ واختيارات أخرى غير موفقة بسبب غياب المعايير.

وردًا على سبب عدم وجود أي فيلم لمحمد صبحي، قال: «هو فنان مسرحي من الدرجة الأولى ولكن حضوره السينمائي ليس بنفس الوهج، هو غائب عن السينما منذ حوالي 30 عاما، وهو جيناته مسرحية، وكونه عدم موجود فى التقييم لأفضل أفلام ليس تجاوز رهيب».

من جانبه، الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، أن هناك 32 باحث وناقد شاركوا في استفتاء مهرجان الإسكندرية لاخنيار أهم 100 فيلم كوميدي في السينما المصرية، مشيرا إلى وجود حوالي 1400 فيلم في السينما الكوميدية في مصر.

وتصدر الفنان عادل إمام قائمة أفضل الأفلام الكوميدية، بـ18 عملاً، إذ احتل المركز الأول بفارقِ كبير عن الفنان فؤاد المهندس، والذي جاء في المركز الثاني بـ11 فيلماً فقط، وتلاه سمير غانم، بـ9 أفلام.

ومن المُقرر، إصدار كتاب تذكاري حول الاستفتاء خلال الدورة المقبلة للمهرجان في أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 20 سينمائياً وناقداً، منهم رشا حسني، وناهد صلاح، وأمجد جمال ورامي المتولي.