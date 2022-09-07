مصرع شخص وإصابة 2 إثر نشوب حريق بمحل أحذية في الإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، مساء اليوم الأربعاء، إثر نشوب حريق بمحل أحذية امتد لشقة سكنية بعقار قديم مكون من 3 طوابق، في شارع باولينو بمنطقة محرم بك، التابعة لحي وسط الإسكندرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، وغرفة عمليات الحي، حول نشوب حريقًا في نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك، وخلف ضحايا ومصابين قبل السيطرة عليه.

وبانتقال الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية، و3 سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى باقي أجزاء العقار، وجرى وضع سياج تأميني في محيط الحريق، وقطع المرافق عنه، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق في محل أحذية، كائن أسفل العقار، وامتدت النيران إلى شقة سكنية كائنة في الطابق الأول علوي، مما أسفر عن تفحمهما.

تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، والمصابين إلى المستشفى لاسعافهما، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.