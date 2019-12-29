إزالة حالتي بناء مخالف على الأراضي الزراعية في نجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالفات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالتين فوريتين على بناء مخالف للقانون بزمام قروى الشعانية.

وقال أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إن الإزالة عبارة عن تنفيذ حالة إزالة فورية بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة قيراط بنجع قطية، التابع لزمام الوحدة المحلية لقرية السلامية.

وأوضح رئيس مدينة نجع حمادي، أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون، وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

وشدد على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة لأي حالة تعدٍ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.