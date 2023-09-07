 الدفاع الجوي الأوكراني يدمر 25 طائرة مسيرة من طراز شاهد خلال الليل - بوابة الشروق
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الدفاع الجوي الأوكراني يدمر 25 طائرة مسيرة من طراز شاهد خلال الليل

د ب أ
نشر في: الخميس 7 سبتمبر 2023 - 1:10 م | آخر تحديث: الخميس 7 سبتمبر 2023 - 1:10 م

أعلن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، عبر تليجرام، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي دمرت 25 طائرة مسيرة روسية من طراز شاهد-136/131 ليل الأربعاء/الخميس.

وأضاف البيان: "في ليل الأربعاء/الخميس 7 سبتمبر، هاجم الغزاة الروس منطقتي سومي وأوديسا بعدة مجموعات من الطائرات المسيرة القتالية من طراز شاهد-136/131 من الاتجاهات الشمالية والجنوبية الشرقية والجنوبية"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقال البيان إنه تم شن هجمات باستخدام ما مجموعه 33 طائرة مسيرة، معظمها باتجاه المناطق الجنوبية من منطقة أوديسا. ودمرت القوات الجوية بالتعاون مع الدفاعات الجوية لقوات الدفاع الأوكرانية 25 طائرة مسيرة من طراز شاهد-136/131.

ودوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في بعض المناطق في جميع أنحاء أوكرانيا اليوم الخميس.


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