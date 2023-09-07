مباحثات إماراتية أوروبية حول مؤتمر تغير المناخ

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الخميس، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التحضيرات الجارية لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".



جاء ذلك خلال لقاء ابن زايد مع فون دير لاين في أبوظبي التي تزورها الأخيرة حيث بحثا تحضيرات المؤتمر الذي تستضيفه الإمارات في الفترة بين 30 نوفمبر، و12 ديسمبر، وفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".



وذكرت الوكالة، أن رئيس الإمارات بحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسط توقعات بتوفير المؤتمر فرصة شاملة لتسريع الجهود الدولية لمعالجة تغير المناخ.



كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول فاعلة للتحديات العالمية المشتركة والقضايا الملحة، وفي مقدمتها دفع جهود العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يسهم في إيجاد مستقبل أفضل للبشرية.



واستعرض بن زايد مع المسئولة الأوروبية عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.



والأربعاء، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن "تدمير المناخ قد بدأ"، وذلك تعليقا على فصل الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم.